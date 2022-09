Ambra, ma che combini? La giudice di X Factor l’ha fatta grossa | “Sono disgustata” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la separazione burrascosa con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in molti si Sono chiesti dove stesse vivendo ora Ambra Angiolini, attualmente impegnata nel ruolo di giudice di X Factor 2022. Sul fatto che la showgirl si trovasse a Milano non sembravano esserci dubbi: ora pare sia arrivata la conferma, anche se in una maniera L'articolo Ambra, ma che combini? La giudice di X Factor l’ha fatta grossa “Sono disgustata” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo la separazione burrascosa con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in molti sichiesti dove stesse vivendo oraAngiolini, attualmente impegnata nel ruolo didi X2022. Sul fatto che la showgirl si trovasse a Milano non sembravano esserci dubbi: ora pare sia arrivata la conferma, anche se in una maniera L'articolo, ma che? Ladi X” NewNotizie.it.

DomaniGiornale : #AmbraAngiolini e la casa milanese che aveva affittato nel 2021 quando stava ancora con #Allegri. La proprietaria:… - nvisiblesuicide : L'ultima cosa che credevo di vedere nella mia vita era Ambra in versione squatter. @stanzaselvaggia ne ha scritto q… - ___Claudias___ : @RobyKobayashi @fuffologa @stanzaselvaggia Il punto non è come stanno le cose, o se Ambra ha problemi a trovare cas… - RobyKobayashi : @___Claudias___ @fuffologa @stanzaselvaggia Ha detto di aver parlato col suo avvocato. Però la casa le serve urgent… - emmecucchi : @FrancoCarenza @stanzaselvaggia scusa perché 'una marchetta' per il senatore? cosa c'entra Richetti nelle accuse ch… -