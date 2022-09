Ultime Notizie – Rettore ateneo Palermo: “Università deve essere promotore di cultura” (Di martedì 20 settembre 2022) “L’Università oltre ad essere dettata alla formazione deve essere anche un promotore di cultura e oggi facciamo questo. Palazzo Steri vuole dare voce alla cultura e vuole essere presente in un’operazione che si apre al mondo esterno, alla città, ospitando anche attori esterni al mondo universitario”. Così il Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri parlando con l’Adnkronos a margine della presentazione allo Steri del romanzo ‘Il Lume e la lama’ di Filippo Ritondale, organizzata dall’ateneo palermitano e dal Rettore dell’Università Internazionale di Gorazde, Salvatore Messina. “E un libro scritto da un generale in pensione della Guardia di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “L’oltre addettata alla formazioneanche undie oggi facciamo questo. Palazzo Steri vuole dare voce allae vuolepresente in un’operazione che si apre al mondo esterno, alla città, ospitando anche attori esterni al mondo universitario”. Così ildell’diMassimo Midiri parlando con l’Adnkronos a margine della presentazione allo Steri del romanzo ‘Il Lume e la lama’ di Filippo Ritondale, organizzata dall’palermitano e daldell’Internazionale di Gorazde, Salvatore Messina. “E un libro scritto da un generale in pensione della Guardia di ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (20/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: Le principali notizie di questo pomeriggio in casa @acmilan. Migliorano le condizioni di #Origi e #Rebic, multa dal Giudi… -