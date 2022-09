Ucraina | referendum a Donetsk e Luhansk su annessione a Russia

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Via libera a una serie diper l’di diverse regioni dell’alla. Si terranno ae anella zona orientale del Paese dal 23 al 27 settembre. Il presidente della ‘repubblica popolare di’ Leonid Pasechnik ha firmato il provvedimento per la convocazione del voto, secondo quanto riferiscono le agenzie russe. “Tenendo conto delle richieste delle organizzazioni pubbliche e degli abitanti della regione, i vertici dell’amministrazione della regione di Kherson hanno deciso di tenere unsull’adesione della regione di Kherson alla Federazione russa” scrive su Telegram il capo dell’amministrazione a Kherson Vladimir Saldo come riporta il capo dell’agenzia Tass. “Sono certo che la ...

La reazione dell'Ucraina di fronte a referendum nelle aree occupate potrebbe però condurre a un intensificarsi della controffensiva, ponendo sotto stress le capacità della Russia di mantenere il controllo. In una lunga intervista alla tv americana Pbs, il presidente turco Erdogan ha fatto sapere che Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra in Ucraina.