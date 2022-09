Torna a salire la curva epidemica in Italia (Di martedì 20 settembre 2022) Sale nuovamente la curva epidemica in Italia. Sono 28.395 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 8.259) e 60 i decessi (ieri 31) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.669 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.197.658 i casi totali.È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono 41.480 (ieri 9.058) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.606.922, mentre quelle attualmente positive sono 13.155 in meno e diventano 414.067, di cui 410.422 in isolamento domiciliare. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 207.434 (ieri 67.416), con un tasso di positività, ieri pari al 12,3%, che oggi sale al 13,7%. Con 5.570 contagi, la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono il Veneto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) Sale nuovamente lain. Sono 28.395 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 8.259) e 60 i decessi (ieri 31) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.669 vittime da inizio pandemia. Sono invece 22.197.658 i casi totali.È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Sono 41.480 (ieri 9.058) le persone dimesse/guarite nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.606.922, mentre quelle attualmente positive sono 13.155 in meno e diventano 414.067, di cui 410.422 in isolamento domiciliare. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 207.434 (ieri 67.416), con un tasso di positività, ieri pari al 12,3%, che oggi sale al 13,7%. Con 5.570 contagi, la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi odierni. Seguono il Veneto ...

