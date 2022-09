Testa di maiale infilzata su un’asta vicino alla stele in memoria di Calabresi: indaga la Digos (Di martedì 20 settembre 2022) Una Testa di maiale infilzata su un’asta. È la scoperta fatta da una cittadina vicino alla stele che ricorda il commissario Luigi Calabresi, tra via Giotto e via Cherubini, a Milano, nello stesso quartiere dove il commissario di Polizia fu ucciso nel 1972 da un commando di Lotta Continua come vendetta politica per la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Sono in corso indagini per identificare l’origine del gesto. Gli investigatori della Digos stanno prendendo in considerazioni tre ipotesi: un gesto politico in sfregio alla memoria di Calabresi, un gesto di inciviltà che nulla ha a che vedere con il commissario, oppure un gioco macabro che sta girando sul deep web. Secondo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Unadisu. È la scoperta fatta da una cittadinache ricorda il commissario Luigi, tra via Giotto e via Cherubini, a Milano, nello stesso quartiere dove il commissario di Polizia fu ucciso nel 1972 da un commando di Lotta Continua come vendetta politica per la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Sono in corso indagini per identificare l’origine del gesto. Gli investigatori dellastanno prendendo in considerazioni tre ipotesi: un gesto politico in sfregiodi, un gesto di inciviltà che nulla ha a che vedere con il commissario, oppure un gioco macabro che sta girando sul deep web. Secondo i ...

