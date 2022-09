“Sophia!”, stasera in tv il documentario su Sophia Loren (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi, 20 settembre, Sophia Loren compie 88 anni. Un compleanno che Rai 1 festeggia con la messa in onda del documentario in prima visione tv “Sophia!”. Materiale raro e inedito e celebri immagini raccontano in modo puntuale ed... Leggi su today (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi, 20 settembre,compie 88 anni. Un compleanno che Rai 1 festeggia con la messa in onda delin prima visione tv “”. Materiale raro e inedito e celebri immagini raccontano in modo puntuale ed...

markovaldo59 : Tanti auguri a Sophia Loren, nata a Roma il 20 settembre 1934. Cresciuta tra Pozzuoli e Napoli, è l'attrice italian… - ciakmag : Nel giorno del suo compleanno Rai 1 omaggia Sophia Loren con il documentario sull’icona italiana più amata in tutto… - Astralus : Stasera in tv: “Sophia!” su Rai 1 - zazoomblog : Stasera in tv si festeggia il compleanno di Sophia Loren con il film documentario Sophia! - #Stasera #festeggia… - direpuntoit : Buon compleanno a #SophiaLoren. Vita e carriera della diva nel documentario #StaseraInTV. -