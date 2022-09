Rissa social tra Calenda e Acerbo: “Chi diffonde bufale va menato”, “Provaci fasciocomunista” (Di martedì 20 settembre 2022) Uno scontro furioso, con tanto di minaccia di confronto “fisico”e una sorta di sfida a duello. È quello andato in onda su Twitter tra Carlo Calenda, leader di Azione, e Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista. Tutto nasce da un tweet di ieri che rilanciava un virgolettato di Calenda. “Le disuguaglianze al sud si combattono con l’assistenza sanitaria, e l’istruzione. Non con 900 mila forestali e il reddito di cittadinanza”, la dichiarazione del leader di Azione. Un post commentato da Acerbo, che alle 17.45 di ieri rispondeva sempre sui social: “Francamente chi diffonde bufale del genere merita di essere menato per la strada”. fasciocomunista Provaci. Non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce. Corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Uno scontro furioso, con tanto di minaccia di confronto “fisico”e una sorta di sfida a duello. È quello andato in onda su Twitter tra Carlo, leader di Azione, e Maurizio, segretario di Rifondazione Comunista. Tutto nasce da un tweet di ieri che rilanciava un virgolettato di. “Le disuguaglianze al sud si combattono con l’assistenza sanitaria, e l’istruzione. Non con 900 mila forestali e il reddito di cittadinanza”, la dichiarazione del leader di Azione. Un post commentato da, che alle 17.45 di ieri rispondeva sempre sui: “Francamente chidel genere merita di essereper la strada”.. Non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce. Corso ...

