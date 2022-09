Referendum e annessione: il doppio jolly di Mosca nella guerra in Ucraina (Di martedì 20 settembre 2022) Influenzare il proseguo della guerra in Ucraina utilizzando, come strumento strategico, i molteplici Referendum di annessione annunciati: potrebbe essere questa l’ultima mossa pensata da Vladimir Putin per dare una svolta al conflitto. Le amministrazioni filorusse che controllano le regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk hanno infatti scoperto le loro carte in mattinata, sottoponendo l’annessione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 settembre 2022) Influenzare il proseguo dellainutilizzando, come strumento strategico, i molteplicidiannunciati: potrebbe essere questa l’ultima mossa pensata da Vladimir Putin per dare una svolta al conflitto. Le amministrazioni filorusse che controllano le regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk hanno infatti scoperto le loro carte in mattinata, sottoponendo l’InsideOver.

GiovaQuez : Nel giorno in cui la Russia annuncia il referendum per l'annessione del Donetsk e Lugansk Medvedev annuncia che l'i… - elio_vito : Si terranno dei referendum farsa nelle province ucraine occupate per l'annessione alla Russia. Che faranno stavolta… - GiovaQuez : Scondo quanto riportano le agenzie russe il Parlamento dell' autoproclamata Repubblica di Lugansk avrebbe approvato… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Un esito positivo dei referendum di annessione alla #Russia delle regioni di #Donetsk, #Lugansk, #Kherson e #Zaporizhzhi… - GraziaMontefal2 : RT @andreacantelmo8: #Scholz ha definito inaccettabili i referendum farsa per l'annessione del #Donbass. -