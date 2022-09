Muore per un malore il giornalista Gianmario Martinazzoli (Di martedì 20 settembre 2022) Radio Voce Camuna annuncia la scomparsa del giornalista Gianmario Martinazzoli, morto a a 72 anni nella notte tra lunedì e martedì, stroncato probabilmente un infarto. Martinazzoli era nato e cresciuto a Grevo, frazione di Cedegolo: lascia la moglie Noris, la figlia Alessandra con Giancarlo, i nipoti Mattia e Giorgio. Da diversi anni abitava a Malegno. “Ex insegnante di educazione fisica – si legge in una nota -, aveva dedicato la sua vita al giornalismo: prima redattore e poi direttore di Radio Voce Camuna, è stato per molti anni corrispondente per la Valcamonica per Teletutto. Solo pochi giorni fa il suo ultimo servizio. Impegnato nel mondo cattolico, collaborava con l’Istituto Pro Familia di Breno”. “Tutta Radio Voce Camuna – si legge ancora- lo ricorda con enorme affetto e gratitudine per il tempo che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) Radio Voce Camuna annuncia la scomparsa del, morto a a 72 anni nella notte tra lunedì e martedì, stroncato probabilmente un infarto.era nato e cresciuto a Grevo, frazione di Cedegolo: lascia la moglie Noris, la figlia Alessandra con Giancarlo, i nipoti Mattia e Giorgio. Da diversi anni abitava a Malegno. “Ex insegnante di educazione fisica – si legge in una nota -, aveva dedicato la sua vita al giornalismo: prima redattore e poi direttore di Radio Voce Camuna, è stato per molti anni corrispondente per la Valcamonica per Teletutto. Solo pochi giorni fa il suo ultimo servizio. Impegnato nel mondo cattolico, collaborava con l’Istituto Pro Familia di Breno”. “Tutta Radio Voce Camuna – si legge ancora- lo ricorda con enorme affetto e gratitudine per il tempo che ...

