Monreale | pulizia straordinaria in via Pezzingoli

Leggi su monrealelive

(Di martedì 20 settembre 2022) La ex Provincia su richiesta dell’Amministrazione Arcidiacono inizierà a pulire la viae breve partiranno anche interventi strutturali e di messa in sicurezza dell’arteria grazie ad interlocuzione avviata tra Comune die la Città Metropolitana. Lo fa sapere l’amministrazione comunale. Partiranno giovedì mattina i lavori didi tutta la via, (live.it)