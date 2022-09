Meloni tra Usa, Ue e Orbán. Parla Pirozzi (Iai) (Di martedì 20 settembre 2022) Le campagne elettorali per le politiche del 2018 e le europee sono state contraddistinte da un accesso dibattito sull’Unione europea e la moneta unica, con Movimento 5 Stelle e Lega su posizioni dichiaratamente scettiche, se non addirittura revisioniste. Lo scenario oggi è mutato. Ne parliamo con Nicoletta Pirozzi, che dirige il programma Unione europea presso l’Istituto Affari Internazionali di Roma. Che cos’è cambiato? Sono intervenuti due elementi, due cigni neri, che non avevamo preventivato: la pandemia e la guerra in ucraina. Questi hanno consolidato alcune tendenze ma anche spostato certe posizioni. In che modo? Con la pandemia abbiamo visto in Italia quanto può significare fare parte dell’Unione europea e dell’eurozona. Dal Next Generation EU in poi è cambiata la percezione nell’opinione pubblica e la narrativa nelle forze politiche. Si è capito che l’Unione ... Leggi su formiche (Di martedì 20 settembre 2022) Le campagne elettorali per le politiche del 2018 e le europee sono state contraddistinte da un accesso dibattito sull’Unione europea e la moneta unica, con Movimento 5 Stelle e Lega su posizioni dichiaratamente scettiche, se non addirittura revisioniste. Lo scenario oggi è mutato. Ne parliamo con Nicoletta, che dirige il programma Unione europea presso l’Istituto Affari Internazionali di Roma. Che cos’è cambiato? Sono intervenuti due elementi, due cigni neri, che non avevamo preventivato: la pandemia e la guerra in ucraina. Questi hanno consolidato alcune tendenze ma anche spostato certe posizioni. In che modo? Con la pandemia abbiamo visto in Italia quanto può significare fare parte dell’Unione europea e dell’eurozona. Dal Next Generation EU in poi è cambiata la percezione nell’opinione pubblica e la narrativa nelle forze politiche. Si è capito che l’Unione ...

