LIVE Ciclismo, Cronometro juniores Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco al via Renato Favero (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.00 Parte Favero! Forza Renato! 05.56 Comincia il secondo blocco di partenze. Inizia la sua gara l’indonesiano Syarif Hidayatullah. 05.52 27:05.37 il tempo di Hamish McKenzie al km 21.8. Il campione nazionale a Cronometro in carica (nella categoria juoniores ovviamente) è ampiamente al primo posto. 05.48 Dopo 14,1 km (ovvero al termine del primo giro) il miglior crono è quello dell’australiano Hamish McKenzie (17:18.46). Secondo il tedesco Louis Leidert (18:05.48). 05.46 Favero partirà alle 6 in punto, mentre Milesi inizierà la sua gara alle 7.13 05.43 Favero, classe 2005, ha vinto in questa stagione il Mondiale, l’Europeo e il tricolore su pista nell’Inseguimento a squadre juniores. Milesi, invece, arriva ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.00 Parte! Forza! 05.56 Comincia il secondo blocco di partenze. Inizia la sua gara l’indonesiano Syarif Hidayatullah. 05.52 27:05.37 il tempo di Hamish McKenzie al km 21.8. Il campione nazionale ain carica (nella categoria juoniores ovviamente) è ampiamente al primo posto. 05.48 Dopo 14,1 km (ovvero al termine del primo giro) il miglior crono è quello dell’australiano Hamish McKenzie (17:18.46). Secondo il tedesco Louis Leidert (18:05.48). 05.46partirà alle 6 in punto, mentre Milesi inizierà la sua gara alle 7.13 05.43, classe 2005, ha vinto in questa stagione il Mondiale, l’Europeo e il tricolore su pista nell’Inseguimento a squadre. Milesi, invece, arriva ...

