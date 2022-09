Lee: Kate Winslet è tornata sul set del film dopo l'infortunio e il ricovero in ospedale (Di martedì 20 settembre 2022) Kate Winslet è tornata sul set di Lee dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente avvenuto durante le riprese della sua nuova pellicola. Kate Winslet è tornata sul set di Lee! L'attrice 46enne è stata vista di nuovo sul set dopo il ricovero causa da un piccolo infortunio che ha avuto luogo durante il fine settimana. La Winslet è scivolata e ha ricevuto cure mediche su richiesta dalla produzione del nuovo film della star di Titanic. "Kate è scivolata ed è stata portata subito in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta già bene e questa mattina filmerà le sue scene come ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022)sul set di Leeessere stata ricoverata inin seguito ad un incidente avvenuto durante le riprese della sua nuova pellicola.sul set di Lee! L'attrice 46enne è stata vista di nuovo sul setilcausa da un piccoloche ha avuto luogo durante il fine settimana. Laè scivolata e ha ricevuto cure mediche su richiesta dalla produzione del nuovodella star di Titanic. "è scivolata ed è stata portata subito income misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta già bene e questa mattinaerà le sue scene come ...

