“La più cornuta d’Europa” Uomini e Donne | partenza ‘choc’ | ce l’hanno con lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Prima puntata die primo litigio. La nuova stagione del dating show di Maria De Filippi si apre con due video che riassumono l’estate di Tina Cipollari, storica opinionista del programma, e di Gemma Galgani, la dama torinese da anni alla ricerca dell’uomo giusto nello studio di. Maria De Filippi fa accomodare la dama che si presenta in studio particolarmente abbronzata. La conduttrice svela che in estate Gemma Galgani ha frequentato un uomo, Giovanni, con cui, però, è tutto finito. Dopo un filmato riassuntivo delle uscite fatte coronato anche da un bacio, in studio la dama torinese svela di “non aver sentito un grande trasporto in questo bacio”. “Devi smetterla di prenderti gioco di questi. Non ti piace perchè ti conosciamo e quando ti piace qualcuno si vede”, è ...