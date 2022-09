Infortunio Theo Hernandez: condizioni e tempi di recupero (Di martedì 20 settembre 2022) Brutte notizie in casa Milan. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna in campionato contro il Napoli per 1-2, devono infatti fare i conti con l'Infortunio di Theo Hernandez. Il difensore, costretto a dare forfait alla chiamata della... Leggi su today (Di martedì 20 settembre 2022) Brutte notizie in casa Milan. I rossoneri, reduci dalla sconfitta interna in campionato contro il Napoli per 1-2, devono infatti fare i conti con l'di. Il difensore, costretto a dare forfait alla chiamata della...

DiMarzio : .@acmilan, l'esito degli esami di #TheoHernandez - MilanSpazio : ULTIM’ORA – Infortunio Theo Hernandez: l’esito degli esami - Peppe_Salines : Sono veramente dispiaciuto per l'infortunio di Theo Hernández. Un giocatore onesto e leale come lui non lo meritava… - DAVIDE3SAN : Godere per l’infortunio di Theo quando tra 10 giorni è nuovamente in campo - milansette : Infortunio Theo: il Milan spera di riaverlo a disposizione per Chelsea e Juventus #acmilan #rossoneri -