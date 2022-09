Incendio in un deposito a ridosso della strada dei presepi di Napoli: fumo denso (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Incendio si è sviluppato nella notte nel deposito di un palazzo semiabbandonato a ridosso di San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli nota in tutto il mondo. Il palazzo, a quanto si è appreso, viene utilizzato anche da clochard che vi trovano riparo nella notte. Al momento dell’intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, non c’era comunque nessuno nello stabile. Squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. A creare problemi è il denso fumo che si alza dal deposito, forse per la presenza di materiali misti, tra cui anche quelli derivanti dalla lavorazione dei presepi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unsi è sviluppato nella notte neldi un palazzo semiabbandonato adi San Gregorio Armeno, ladeidinota in tutto il mondo. Il palazzo, a quanto si è appreso, viene utilizzato anche da clochard che vi trovano riparo nella notte. Al momento dell’intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, non c’era comunque nessuno nello stabile. Squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. A creare problemi è ilche si alza dal, forse per la presenza di materiali misti, tra cui anche quelli derivanti dalla lavorazione dei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

