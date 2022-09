Grande Fratello Vip, cosa è successo nella puntata di ieri (Di martedì 20 settembre 2022) Grande Fratello Vip, durante la prima puntata della nuova stagione del famoso reality show di Canale 5, andata in onda ieri sera lunedì 19 settembre 2022, Alfonso Signorini ha introdotto i primi Vip che soggiorneranno all’interno della celebre e lussuosa casa di Cinecittà per i prossimi mesi, proponendo a due concorrenti un gesto di buon auspicio piuttosto singolare: vediamo insieme cosa è successo. Le novità di quest’anno La settima edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato poche ore fa ed è già un successo: ingredienti vincenti scelti da Alfonso Signorini sono sicuramente mesi di preparazione e tante sorprese! A presenziare in studio come opinioniste quest’anno sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre la bellissima ... Leggi su zon (Di martedì 20 settembre 2022)Vip, durante la primadella nuova stagione del famoso reality show di Canale 5, andata in ondasera lunedì 19 settembre 2022, Alfonso Signorini ha introdotto i primi Vip che soggiorneranno all’interno della celebre e lussuosa casa di Cinecittà per i prossimi mesi, proponendo a due concorrenti un gesto di buon auspicio piuttosto singolare: vediamo insieme. Le novità di quest’anno La settima edizione delVip ha debuttato poche ore fa ed è già un: ingredienti vincenti scelti da Alfonso Signorini sono sicuramente mesi di preparazione e tante sorprese! A presenziare in studio come opinioniste quest’anno sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti, mentre la bellissima ...

