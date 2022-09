Gazzetta: dopo un solo mese di campionato i bookmakers danno il Napoli favorito per lo scudetto (Di martedì 20 settembre 2022) In un mese si è passati dallo scetticismo estivo per una squadra completamente ricostruita dopo gli addii di Mertens, Koulibaly, Insigne, Ospina e Fabian, ai bookmakers che ora danno il Napoli favorito per lo scudetto. Insieme al Milan. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Le vittorie in Champions e la vetta della classifica in campionato hanno fatto crollare ai minimi la quota di chi scommette per lo scudetto al Napoli. “Il Napoli era partito in questa stagione con tante novità e altrettanti punti interrogativi. A Ferragosto in campo e ancora mancavano tre acquisti (Simeone, Ndombelé e Raspadori arrivati successivamente). Luciano Spalletti era stato il primo a frenare gli entusiasmi, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) In unsi è passati dallo scetticismo estivo per una squadra completamente ricostruitagli addii di Mertens, Koulibaly, Insigne, Ospina e Fabian, aiche orailper lo. Insieme al Milan. Lo scrive ladello Sport. Le vittorie in Champions e la vetta della classifica inhanno fatto crollare ai minimi la quota di chi scommette per loal. “Ilera partito in questa stagione con tante novità e altrettanti punti interrogativi. A Ferragosto in campo e ancora mancavano tre acquisti (Simeone, Ndombelé e Raspadori arrivati successivamente). Luciano Spalletti era stato il primo a frenare gli entusiasmi, ...

Gazzetta_it : Allegri lascia lo stadio scortato: rabbia Juve, alta tensione dopo la sconfitta #MonzaJuve - gippu1 : Non entro nel merito di questa prima pagina, perché editori e direttori hanno il diritto-dovere di pensare al titol… - marattin : Per uscire dai guai,M5S dice che non stanno bloccando nulla perché “il DL è da settimane in Gazzetta Ufficiale”. Do… - napolista : Gazzetta: dopo un solo mese di campionato i bookmakers danno il #Napoli favorito per lo scudetto Dopo la rivoluzio… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Juventus | Contatto dopo Monza tra il presidente, che chiede segnali immediati, e l'allenatore -