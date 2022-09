Finalmente! Via libera alla conversione elettrica a due ruote (Di martedì 20 settembre 2022) Cosa dice il nuovo regolamento Vediamo il regolamento pubblicato in Gazzetta: 'Disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell' omologazione , nonché le procedure di installazione ... Leggi su vaielettrico (Di martedì 20 settembre 2022) Cosa dice il nuovo regolamento Vediamo il regolamento pubblicato in Gazzetta: 'Disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell' omologazione , nonché le procedure di instzione ...

deustronzio : RT @vaielettrico: Finalmente il via libera alla conversione elettrica delle ruote, con un kit omologato. E’ stato pubblicato in Gazzetta Uf… - Mietitore1970 : RT @vaielettrico: Finalmente il via libera alla conversione elettrica delle ruote, con un kit omologato. E’ stato pubblicato in Gazzetta Uf… - MauroTedeschini : RT @vaielettrico: Finalmente il via libera alla conversione elettrica delle ruote, con un kit omologato. E’ stato pubblicato in Gazzetta Uf… - Enricopalacino : RT @vaielettrico: Finalmente il via libera alla conversione elettrica delle ruote, con un kit omologato. E’ stato pubblicato in Gazzetta Uf… - Antonio05708777 : RT @vaielettrico: Finalmente il via libera alla conversione elettrica delle ruote, con un kit omologato. E’ stato pubblicato in Gazzetta Uf… -