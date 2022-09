Erdogan | “Putin mi sembra pronto a finire la guerra il prima possibile” Ma il Cremlino frena

(Di martedì 20 settembre 2022) Dopo il suo incontro con Vladimirin Uzbekistan, in occasione del summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai,si dice ottimista riguardo all’apertura di trattative con la Russia. “Mi ha dimostrato che è disposto a porre fine a questa situazione il” ha detto in un’intervista a Pbs parlando del suo omologo russo “Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui si stanno svolgendo le cose ora è piuttosto problematico; 200 ostaggi saranno scambiati previo accordo tra le parti”. Le trattative però verrebbero svolte con totale intransigenza riguardo le concessioni territoriali alla Russia. Quando è stato interrogato su la possibilità di lasciare alcuni territori aha risposto: “No, indubbiamente no. Quando parliamo di ...

