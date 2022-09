Elezioni 2022, Donzelli: “Letta a Berlino chiede aiuto per screditare Meloni” – Video (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Le Elezioni 2022 alle porte, l’Ungheria di Orban, il Pnrr, ma anche Letta e il viaggio a Berlino “per screditare Meloni”, il dietrofront di Salvini su Putin e l’invio di armi in Ucraina. Il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli ospite oggi di Adnkronos Live. UNGHERIA – Per il Parlamento Ue l’Ungheria non è una “democrazia”? “L’Ungheria e Orban hanno votato alle Nazioni Unite con l’Occidente, contro la Russia, per far parlare Zelensky. Nonostante l’Ungheria abbia dimostrato di voler stare da questa parte del campo, stanno facendo di tutto per regalarla alla Russia. E’ un errore strategico. Dobbiamo cercare di avvicinare più Nazioni possibile dalla parte dell’Occidente, della libertà. Non regalare ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – Lealle porte, l’Ungheria di Orban, il Pnrr, ma anchee il viaggio a“per”, il dietrofront di Salvini su Putin e l’invio di armi in Ucraina. Il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanniospite oggi di Adnkronos Live. UNGHERIA – Per il Parlamento Ue l’Ungheria non è una “democrazia”? “L’Ungheria e Orban hanno votato alle Nazioni Unite con l’Occidente, contro la Russia, per far parlare Zelensky. Nonostante l’Ungheria abbia dimostrato di voler stare da questa parte del campo, stanno facendo di tutto per regalarla alla Russia. E’ un errore strategico. Dobbiamo cercare di avvicinare più Nazioni possibile dalla parte dell’Occidente, della libertà. Non regalare ...

