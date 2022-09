Draghi addirittura “statista dell’anno”. La triste pacca sulla spalla dagli Usa (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Mario Draghi statista dell’anno. Ovviamente per gli americani, non certo per gli italiani, perfino con tutta la propaganda divinizzatrice cui abbiamo assistito praticamente dall’inizio dell’incarico dell’premier uscente, ormai un anno e mezzo fa. Il premier uscente riceve l’onorificenza proprio durante il corrente viaggio negli Usa. Draghi “statista dell’anno” “Draghi statista dell’anno” fa già ridere in partenza. Anche se a ben pensarci il riconoscimento ha una logica fin troppo inoppugnabile. Il premio viene infatti conferito dall’ Appeal of Conscience Foundation, un’organizzazione statunitense che in passato – come riporta l’Ansa – lo ha già consegnato in passato a presidenti o primi ministri quali Mikhail Gorbaciov, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Mario. Ovviamente per gli americani, non certo per gli italiani, perfino con tutta la propaganda divinizzatrice cui abbiamo assistito praticamente dall’inizio dell’incarico dell’premier uscente, ormai un anno e mezzo fa. Il premier uscente riceve l’onorificenza proprio durante il corrente viaggio negli Usa.” “” fa già ridere in partenza. Anche se a ben pensarci il riconoscimento ha una logica fin troppo inoppugnabile. Il premio viene infatti conferito dall’ Appeal of Conscience Foundation, un’organizzazione statunitense che in passato – come riporta l’Ansa – lo ha già consegnato in passato a presidenti o primi ministri quali Mikhail Gorbaciov, ...

LB19712 : RT @IlPrimatoN: Gli americani approvano - IlPrimatoN : Gli americani approvano - disabledtwo : @CarloCalenda @pdnetwork Il problema non è se Draghi torna o meno. Il problema è che voi politici siete talmente po… - marco_moggio : RT @viaggrego: Secondo #Repubblica gli #Italiani senza la #PrimaDose...sarebbero addirittura #Proliferati a circa 15,2 Mln. Ma Non dovevano… - viaggrego : RT @viaggrego: Secondo #Repubblica gli #Italiani senza la #PrimaDose...sarebbero addirittura #Proliferati a circa 15,2 Mln. Ma Non dovevano… -