Chi era Benjamin Giorgio Galli, il foreign fighter morto in Ucraina: ucciso da una bomba a grappolo (Di martedì 20 settembre 2022) Un foreign fighter italiano è morto in queste ore in Ucraina: Benjamin Giorgio Galli, 27 anni originario di Varese, era volontario tra le fila di Kiev contro l’esercito russo, è morto nelle scorse ore in seguito alle ferite causate da una bomba a grappolo. A confermare la notizia è stato il padre stesso del giovane, Gabriel Galli, comunicandolo ad alcuni conoscenti del giovnae, ricordando anche che sarà organizzata prossimamente una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia. «Il vostro compagno è morto da eroe questa settimana», ha scritto in queste ore su Facebook il padre di Galli. Benjamin Giorgio Galli si era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Unitaliano èin queste ore in, 27 anni originario di Varese, era volontario tra le fila di Kiev contro l’esercito russo, ènelle scorse ore in seguito alle ferite causate da una. A confermare la notizia è stato il padre stesso del giovane, Gabriel, comunicandolo ad alcuni conoscenti del giovnae, ricordando anche che sarà organizzata prossimamente una messa in suo ricordo a Bedero Valcuvia. «Il vostro compagno èda eroe questa settimana», ha scritto in queste ore su Facebook il padre disi era ...

