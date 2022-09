Biden elogia Draghi: "Un leader capace di promuovere tolleranza e giustizia" (Di martedì 20 settembre 2022) Traduciamo la lettera del presidente degli Stati Uniti d’America Joseph R. Biden, Jr. in occasione della 57esima cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience, che ha premiato il primo ministro Mario Draghi con il World Statesman Award 2022, il19 settembre 2022. Rivolgo i miei più calorosi saluti a tutti coloro che sono riuniti per la 57ª cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience. Mi congratulo con il mio amico, il primo ministro Mario Draghi, per aver ricevuto il World Statesman Award 2022 per il suo lavoro a favore dei diritti umani in tutto il mondo. Il primo ministro Draghi è stato una voce potente nel promuovere la tolleranza e la giustizia, e lo ringrazio per la sua leadership. Tutti noi siamo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Traduciamo la lettera del presidente degli Stati Uniti d’America Joseph R., Jr. in occasione della 57esima cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience, che ha premiato il primo ministro Mariocon il World Statesman Award 2022, il19 settembre 2022. Rivolgo i miei più calorosi saluti a tutti coloro che sono riuniti per la 57ª cena annuale di premiazione della Fondazione Appeal of Conscience. Mi congratulo con il mio amico, il primo ministro Mario, per aver ricevuto il World Statesman Award 2022 per il suo lavoro a favore dei diritti umani in tutto il mondo. Il primo ministroè stato una voce potente nellae la, e lo ringrazio per la suaship. Tutti noi siamo ...

