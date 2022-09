(Di martedì 20 settembre 2022) La Bce deciderà sui prossimi rialzi dei"riunione per riunione" e il tasso "terminale", cioè quello dove la Bce intende fermarsi, oltre che le dimensioni dei rialzi, "dipenderanno da come ...

Lo ha detto la presidente dellaChristinetenendo un discorso a Francoforte. "Non lasceremo che si crei un problema durevole di inflazione"; ha detto. .È questo - ha rivendicato- ciò che sta facendo la". 20 settembre 2022 Bce: Lagarde, fine rialzo tassi dipenderà da inflazione - Ultima Ora Roma, 20 set. (askanews) - Alla Bce 'non permetteremo che questa fase di alta inflazione si trasmetta ai comportamenti economici creando un ...La Bce deciderà sui prossimi rialzi dei tassi "riunione per riunione" e il tasso "terminale", cioè quello dove la Bce intende fermarsi, oltre che le dimensioni dei rialzi, "dipenderanno da come evolvo ...