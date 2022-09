Barbara D'Urso sorprende i fan e ritorna dal primo amore: "Si ricomincia..." (Di martedì 20 settembre 2022) Barbara D'Urso si è mostrata in compagnia di un uomo in una serie di storie social e ha parlato di una sua grande passione. Ecco di cosa si tratta Barbara D'Urso è una delle più celebri conduttrici televisive italiane. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha debuttato in tv a soli 21 anni. La sua carriera è stata ricca di successi sul piccolo schermo e non solo: Barbara ha dimostrato negli anni, infatti, di avere numerosi talenti. Ha avuto, ad esempio, una carriera di tutto rispetto come attrice, sia cinematografica che televisiva. Tra le fiction e i film più famosi ai quali ha preso parte si citano, ad esempio, La dottoressa Giò e Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola. Non solo: la conduttrice è anche un'ottima attrice teatrale, e l'anno prossimo sarà impegnata in una tournée in tutta Italia con lo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 20 settembre 2022)D'si è mostrata in compagnia di un uomo in una serie di storie social e ha parlato di una sua grande passione. Ecco di cosa si trattaD'è una delle più celebri conduttrici televisive italiane. Nata a Napoli il 7 maggio 1957, ha debuttato in tv a soli 21 anni. La sua carriera è stata ricca di successi sul piccolo schermo e non solo:ha dimostrato negli anni, infatti, di avere numerosi talenti. Ha avuto, ad esempio, una carriera di tutto rispetto come attrice, sia cinematografica che televisiva. Tra le fiction e i film più famosi ai quali ha preso parte si citano, ad esempio, La dottoressa Giò e Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola. Non solo: la conduttrice è anche un'ottima attrice teatrale, e l'anno prossimo sarà impegnata in una tournée in tutta Italia con lo ...

