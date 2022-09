20 settembre … (Di martedì 20 settembre 2022) Gli eventi datati 20 settembre Ci sono uomini che stanno dietro le quinte, che non si vedono, ma che lasciano il segno. E che ti insegnano cosa vuol dire il senso di appartenenza. “Ricordate sempre che quelli lassù vi guardano”, diceva ai ragazzi del Filadelfia. Il 20 settembre 2002 si spegneva Oberdan Ussello, un pezzo importante della storia granata del quale è stato calciatore, tecnico delle giovanili e anche della prima squadra. Portò al Torino gente come Agroppi, Ferrini, Cereser, Rosato Zaccarelli, per citarne alcuni. E ‘Puliciclone’, che deve (quasi) tutto a lui. Nel volume ‘Il Toro sono io, vita e gol di Paolo Pulici’, Fabrizio Turco e Flavio Pieranni hanno riportato la seguente dichiarazione di ‘Pupi’: “Io devo tanto ad alcuni allenatori, da Giagnoni a Radice. Ma prima di tutto devo tantissimo a Oberdan Ussello. Anzitutto perché con la sua ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 20 settembre 2022) Gli eventi datati 20Ci sono uomini che stanno dietro le quinte, che non si vedono, ma che lasciano il segno. E che ti insegnano cosa vuol dire il senso di appartenenza. “Ricordate sempre che quelli lassù vi guardano”, diceva ai ragazzi del Filadelfia. Il 202002 si spegneva Oberdan Ussello, un pezzo importante della storia granata del quale è stato calciatore, tecnico delle giovanili e anche della prima squadra. Portò al Torino gente come Agroppi, Ferrini, Cereser, Rosato Zaccarelli, per citarne alcuni. E ‘Puliciclone’, che deve (quasi) tutto a lui. Nel volume ‘Il Toro sono io, vita e gol di Paolo Pulici’, Fabrizio Turco e Flavio Pieranni hanno riportato la seguente dichiarazione di ‘Pupi’: “Io devo tanto ad alcuni allenatori, da Giagnoni a Radice. Ma prima di tutto devo tantissimo a Oberdan Ussello. Anzitutto perché con la sua ...

matteosalvinimi : E Letta (PD) vuole estendere il Reddito di Cittadinanza anche agli immigrati arrivati da poco… Il 25 settembre, con… - Mov5Stelle : Non mancare al gran finale con Giuseppe Conte e con le candidate e i candidati portavoce del Movimento 5 Stelle Ci… - carlosibilia : Il @Mov5Stelle non ha il favore delle Tv e nemmeno quello dei grandi giornali. Dobbiamo informare tutti nelle strad… - ___Akasha____ : RT @dailydrama2022: 19 Settembre 2022 “Noi non siamo fascisti” (satira) - sigma_tao : 20 settembre 8 settembre nesting mimesis 1 giorni 263= deus ei tre -