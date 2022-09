Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità, ascoltare più podcast e accedere a sconti esclusivi? Abbonati! (Di lunedì 19 settembre 2022) Poco più di due settimane fa Bergamonews ha lanciato una grande novità per tutti i suoi lettori: la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per poter accedere a tanti vantaggi esclusivi. Attenzione: Bergamonews è un quotidiano che nasce libero e gratuito, e sempre lo sarà. Significa che a prescindere che voi scegliate di abbonarvi o meno, avrete sempre un accesso garantito, senza alcuna limitazione, a qualsiasi notizia che apparirà sul nostro giornale. Come ben sapete, però, Bergamonews non ha mai ricevuto alcun finanziamento pubblico e per autosostenersi ha bisogno di ricorrere alla pubblicità che, comprendiamo, a volte può essere un elemento di disturbo durante la lettura degli articoli o nello scorrimento della homepage. È partita innanzitutto da qui, come da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Poco più di due settimane faha lanciato una grande novità per tutti i suoi lettori: la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per potera tanti vantaggi. Attenzione:è un quotidiano che nasce libero e gratuito, e sempre lo sarà. Significa che a prescindere che voi scegliate di abbonarvi o meno, avrete sempre un accesso garantito,alcuna limitazione, a qualsiasi notizia che apparirà sul nostro giornale. Come ben sapete, però,non ha mai ricevuto alcun finanziamento pubblico e per autosostenersi ha bisogno di ricorrere allache, comprendiamo, a volte può essere un elemento di disturbo durante la lettura degli articoli o nello scorrimento della homepage. È partita innanzitutto da qui, come da ...

