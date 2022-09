Via i cellulari dall’aula al Malpighi? Il problema semmai è che c’è chi non sa insegnare (Di lunedì 19 settembre 2022) Da giorni si parla con gran trionfo dei conservatori della scuola 0.0, della scelta della rettrice del liceo “Malpighi” di Bologna di costringere gli studenti a non portare il cellulare in classe. In molti si sono spesi a favore della più riuscita operazione di marketing fatta negli ultimi anni da una dirigente. A bocciare questa malsana imposizione (spiegherò tra poco perché malsana) è stato persino il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, che all’inaugurazione dell’anno scolastico in un altro istituto ha detto: “Sarebbe opportuno che gli studenti mantenessero il cellulare e sapessero usarlo, che avessero la coscienza e la maturità di sapere quando il cellulare può essere usato e quando invece può essere non usato”. Ora, io non so se il dottor Visconti abbia alle spalle una laurea in pedagogia, abbia fatto le antiche magistrali o abbia letto libri sul tema ma (senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Da giorni si parla con gran trionfo dei conservatori della scuola 0.0, della scelta della rettrice del liceo “” di Bologna di costringere gli studenti a non portare il cellulare in classe. In molti si sono spesi a favore della più riuscita operazione di marketing fatta negli ultimi anni da una dirigente. A bocciare questa malsana imposizione (spiegherò tra poco perché malsana) è stato persino il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, che all’inaugurazione dell’anno scolastico in un altro istituto ha detto: “Sarebbe opportuno che gli studenti mantenessero il cellulare e sapessero usarlo, che avessero la coscienza e la maturità di sapere quando il cellulare può essere usato e quando invece può essere non usato”. Ora, io non so se il dottor Visconti abbia alle spalle una laurea in pedagogia, abbia fatto le antiche magistrali o abbia letto libri sul tema ma (senza ...

