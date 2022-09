"Tutto finito": Cesara Bonamici sconvolta. E scoppia in lacrime (Di lunedì 19 settembre 2022) Una copertura totale, quella offerta da Canale 5 ai funerali della Regina Elisabetta. Uno speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, Cesara Buonamici e con la presenza di Francesco Rutelli. Una diretta che è anche finita nel mirino di alcune critiche, spesso ingenerose. Una diretta che ha coinvolto, emozionato, con cui è stato reso il giusto tributo a una figura, quella della sovrana scomparsa, che è legata a doppio filo con la storia. Quella con la S maiuscola. E l'emozione ha colpito anche l'insospettabile Cesara Buonamici, popolarissimo mezzobusto del Tg5, che commentava in presa diretta le immagini che arrivavano da Londra. Infatti, sul finire della puntata, non ha retto l'emozione e non ha potuto trattenere le lacrime osservando l'ultimo viaggio della Regina Elisabetta. La Bonamici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Una copertura totale, quella offerta da Canale 5 ai funerali della Regina Elisabetta. Uno speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin,Buonamici e con la presenza di Francesco Rutelli. Una diretta che è anche finita nel mirino di alcune critiche, spesso ingenerose. Una diretta che ha coinvolto, emozionato, con cui è stato reso il giusto tributo a una figura, quella della sovrana scomparsa, che è legata a doppio filo con la storia. Quella con la S maiuscola. E l'emozione ha colpito anche l'insospettabileBuonamici, popolarissimo mezzobusto del Tg5, che commentava in presa diretta le immagini che arrivavano da Londra. Infatti, sul finire della puntata, non ha retto l'emozione e non ha potuto trattenere leosservando l'ultimo viaggio della Regina Elisabetta. La, ...

