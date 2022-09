Traffico Roma del 19-09-2022 ore 12 | 30

romamobilita : #Roma #viabilità Tangenziale Est chiusa altezza Nomentana per incidente nel tunnel della Nuova circonvallazione int… - LuceverdeRoma : ???? #Incendio #Traffico - A91 Roma Fiumicino ?????? Code tra Centro Leonardo e Apt Fiumicino >< #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Tiburtina ?????? traffico rallentato altezza Via dei Reti #Luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : ???#Autostrade #incidente - A12 Genova Roma ?L'uscita di Chiavari e' chiusa al traffico provenendo da Livorno ??… - VAIstradeanas : 10:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -

RomaDailyNews

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 11.20 SARA SPANO' UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SU VIA CASSIA CODE A TRATTI PERINTENSO TRA LA STORTA E TOMBE DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA CODE PER LAVORI INVECE SULLA CASSIA BIS DA VIA DELLA GIUSTINANA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMO SU VIA PONTINA ...LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascolto rallentamenti perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale estrallentato per un incidente in via di ... Traffico Roma del 18-09-2022 ore 17:30 - RomaDailyNews Si infiamma di nuovo lo scontro sullo stato di via del Mare a Pavona, l’importante arteria stradale che divide in due la frazione albanense e che soprattutto collega il comune di Albano a quello Pomez ...L'amministrazione comunale rende noto il dispositivo traffico previsto per il 21 settembre in occasione dei festeggiamenti di San Matteo ...