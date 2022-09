Serie C 2022/2023, la Reggiana espugna il Moccagatta: 2-0 all’Alessandria (Di lunedì 19 settembre 2022) La Reggiana espugna il Moccagatta e batte l’Alessandria 2-0 nel posticipo della quarta giornata del girone B di Serie C. Al 39? c’è il vantaggio degli ospiti. L’ex Cremonese Nardi si fionda su una palla vagante al limite dell’area e lascia partire un tiro che non lascia scampo a Marietta. Perfetta l’esecuzione del centrocampista che cambia la partita e costringe l’Alessandria a sbilanciarsi in avanti. La squadra che si rende pericolosaperò è la Cremonese. Al 44? Rosafio penetra in area e calcia, la palla viene deviata e poi allontanata dalla difesa. Al 51? la prima vera chance dell’Alessandria: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Galeandro prova a guadagnare spazio ma di testa non trova la porta. Nel recupero Pellegrini chiude il discorso siglando il gol del 2-0. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Laile batte l’Alessandria 2-0 nel posticipo della quarta giornata del girone B diC. Al 39? c’è il vantaggio degli ospiti. L’ex Cremonese Nardi si fionda su una palla vagante al limite dell’area e lascia partire un tiro che non lascia scampo a Marietta. Perfetta l’esecuzione del centrocampista che cambia la partita e costringe l’Alessandria a sbilanciarsi in avanti. La squadra che si rende pericolosaperò è la Cremonese. Al 44? Rosafio penetra in area e calcia, la palla viene deviata e poi allontanata dalla difesa. Al 51? la prima vera chance dell’Alessandria: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Galeandro prova a guadagnare spazio ma di testa non trova la porta. Nel recupero Pellegrini chiude il discorso siglando il gol del 2-0. SportFace.

