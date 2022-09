(Di lunedì 19 settembre 2022), date,e come vedere in tv e streaming l’di. Si parte sabato 1 ottobre con il Napoli che ospiterà al Maradona il Torino, per poi proseguire con il big match tra Inter e Roma e la sfida tra l’Empoli e il Milan. Domenica ricca di appuntamenti dalla sfida tra Lazio e Spezia a quella dell’Allianz Stadium tra Juventus e Bologna prima di finire, lunedì 3 ottobre, con l’Udinese in trasferta a Verona. Di seguito ilcompleto. Sabato 1 ottobre Ore 15: Napoli-TorinoOre 18: Inter-RomaOre 20.45: Empoli-Milan Domenica 2 ottobre Ore 12.30: Lazio-SpeziaOre 15: Lecce-CremoneseOre 15: Sampdoria-MonzaOre 15: Sassuolo-SalernitanaOre 18: Atalanta-FiorentinaOre ...

Gazzetta_it : Juve, fallire la Champions costa più che esonerare Allegri - tuttosport : #Allegri, basta alibi: anche il #Monza è senza #Pogba e #Chiesa... ?? - GenoaCFC : ???? Le città di Genova, Pisa e Venezia rappresentano tre delle Antiche Repubbliche Marinare: nasce così l’idea di c… - ParliamoDiNews : Serie A 2022/2023, ottava giornata: calendario, programma, orari e tv #19Settembre #SerieA #UltimiArticoli - tabellamercatob : Il campionato di #SerieBKT si ferma una settimana per gli impegni delle Nazionali Alcune squadre fanno valutazioni… -

Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. Calcio: tutte le notizie Gasport 19 settembre - 08:06Ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della settima giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta .... Il Napoli vince 2-1 a San Siro contro il Milan e vola in testa: in gol Politano su rigore, poi il pareggio di Giroud. Di Simeone il gol partita.Milan-Napoli, match valido per la 7a giornata di Serie A 2022-2023, , match valido per la 7a giornata di Serie A 2022-2023, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Politano, Giroud e… ...