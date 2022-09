Scambiate in culla 33 anni fa, la scoperta su Facebook: ora il risarcimento da un milione (Di lunedì 19 settembre 2022) Due neonate Scambiate in culla, una delle due fa causa alla Regione Puglia e ottiene dal Tribunale civile di Trani un maxi risarcimento di circa un milione di euro. È questa la vicenda, definita in primo grado e sulla quale la Regione valuterà se fare appello, di una donna 33enne di Canosa in Puglia che otterrà il risarcimento assieme alla sua vera famiglia (madre, padre e fratello), a cui per 23 anni sono stati impediti i rapporti familiari. La sentenza - di cui riferisce Repubblica Bari - arriva a dieci anni dalla scoperta dello scambio in culla di due bambine partorite il 22 giugno 1989 nell'ospedale di Canosa. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) Due neonatein, una delle due fa causa alla Regione Puglia e ottiene dal Tribunale civile di Trani un maxidi circa undi euro. È questa la vicenda, definita in primo grado e sulla quale la Regione valuterà se fare appello, di una donna 33enne di Canosa in Puglia che otterrà ilassieme alla sua vera famiglia (madre, padre e fratello), a cui per 23sono stati impediti i rapporti familiari. La sentenza - di cui riferisce Repubblica Bari - arriva a diecidalladello scambio indi due bambine partorite il 22 giugno 1989 nell'ospedale di Canosa.

jornalistavitor : RT @Corriere: Neonate scambiate nella culla a Canosa di Puglia: risarcimento da un milione - BPylo : RT @SkyTG24: Scambiate in culla 33 anni fa, la scoperta su Facebook: ora il risarcimento da un milione - leone52641 : RT @SkyTG24: Scambiate in culla 33 anni fa, la scoperta su Facebook: ora il risarcimento da un milione - alepertutti : RT @SkyTG24: Scambiate in culla 33 anni fa, la scoperta su Facebook: ora il risarcimento da un milione - SkyTG24 : Scambiate in culla 33 anni fa, la scoperta su Facebook: ora il risarcimento da un milione -