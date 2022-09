Recensione Samsung Galaxy Z Fold4: lo smartphone All-In-One che può fare tutto (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo smartphone può essere utilizzato come tablet, ebook reader, come notebook mouse e tastiera, si può collegare ad un monitor, ad un portatile ed ancora tanto altro. Il Samsung Galaxy Z Fold4 è un dispositivo pieghevole all in one, un device eccezionale che fa più cose di quante ne possa immaginare. Samsung Galaxy Z Fold4 L'articolo proviene da tuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 19 settembre 2022) Questopuò essere utilizzato come tablet, ebook reader, come notebook mouse e tastiera, si può collegare ad un monitor, ad un portatile ed ancora tanto altro. Ilè un dispositivo pieghevole all in one, un device eccezionale che fa più cose di quante ne possa immaginare.L'articolo proviene daAndroid.

TuttoAndroid : Recensione Samsung Galaxy Z Fold4: lo smartphone All-In-One che può fare tutto - SkyTG24 : RT @dadisem: #TheFreestyle è l'innovativo proiettore smart di @Samsung. Come funziona, quali sono tutte le caratteristiche, come sono andat… - dadisem : #TheFreestyle è l'innovativo proiettore smart di @Samsung. Come funziona, quali sono tutte le caratteristiche, come… - dadisem : Nella nuova puntata di NOW su @SkyTG24 ? - dadisem : RT @SkyTG24: #TheFreestyle è il proiettore smart di #Samsung. Com'è andata la nostra prova e tutte le caratteristiche? Ce ne parla a #Now @… -