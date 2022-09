Raduno da Guinnes dei Primati per Mazda MX - 5

Luxgraph : Mazda, il raduno italiano batte quello olandese: è Guinnes dei Record - ferrarintheart : Oggi mega raduno di Mazda MX-5 all'autodromo di Modena in cui si vuole fare un guinnes word record, con la partecip… -

Ununico che porta Mazda Italia a riscrivere un capitolo importante nella storia dell'iconica roadster. Oltre al record, non sono mancate le attività, con una mattina ricca di sorprese nei box ...Il 18 settembre all'autodromo di Modena si terrà undei record della Mazda Mx5 che punta ad essere da. Sono iscritte circa 900 vetture provenienti da tutta Italia e Europa, un numero maggiore del precedente svoltosi in Olanda nel 2013, a ...¹ seguiti canali YouTube e programmi TV sulle auto, insieme all'immancabile Nobuhiro Yamamoto. Il raduno è stato anche l'occasione per svelare in anteprima mondiale la "NM Concept", barchetta ...ROMA (ITALPRESS) – Con 707 vetture il Raduno dei Record MX-5, che si è tenuto il 18 settembre all’Autodromo di Modena, ottiene il titolo di Guinness World Record e diventa ufficialmente il più grande ...