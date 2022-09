La protesta delle donne: si tolgono il velo al funerale di Mahsa Amini e gridano: “Morte al dittatore” (Di lunedì 19 settembre 2022) La sua Morte ha destato sicuramente scandalo: a 22 anni non si può morire per un velo messo male. O meglio, purtroppo accade. Ma il fatto non deve passare inosservato. È anche per questo che in Iran al funerale di Mahsa Amini le donne islamiche non hanno chinato il capo, ancora una volta, di fronte a un violento attacco ai loro diritti umani, ma anzi quel capo l’hanno scoperto come protesta contro quello che – a tutti gli effetti – appare un assassinio di matrice religiosa fondamentalista. La giovane era stata arrestata dalla polizia morale iraniana martedì, per il presunto mancato rispetto del rigido codice di abbigliamento sui copricapi. È morta venerdì scorso, dopo essere entrata in coma e dopo che alcuni testimoni oculari avevano detto che era stata picchiata in un ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) La suaha destato sicuramente scandalo: a 22 anni non si può morire per unmesso male. O meglio, purtroppo accade. Ma il fatto non deve passare inosservato. È anche per questo che in Iran aldileislamiche non hanno chinato il capo, ancora una volta, di fronte a un violento attacco ai loro diritti umani, ma anzi quel capo l’hanno scoperto comecontro quello che – a tutti gli effetti – appare un assassinio di matrice religiosa fondamentalista. La giovane era stata arrestata dalla polizia morale iraniana martedì, per il presunto mancato rispetto del rigido codice di abbigliamento sui copricapi. È morta venerdì scorso, dopo essere entrata in coma e dopo che alcuni testimoni oculari avevano detto che era stata picchiata in un ...

