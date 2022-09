La Gen Z non sa né leggere né scrivere in corsivo. Perché? (Di lunedì 19 settembre 2022) Drew Gilpin Faust, storica statunitense, insegnante ed ex presidente dell’Università di Harvard, ha pubblicato sul The Atlantic un articolo dal titolo La Generazione Z non ha mai imparato a leggere il corsivo. Faust racconta di aver scoperto tenendo un corso universitario che gli appartenenti alla Generazione Z non hanno mai imparato a leggere né a scrivere in corsivo e di essere rimasta stupita da questa scoperta. LEGGI ANCHE >Che senso ha invitare la “prof di corsivo” in radio per schernirla? Perché la Gen Z non conosce il corsivo? Gli studenti hanno condiviso quindi la propria esperienza riguardo all’approccio con il corsivo con la loro insegnante. È così che Faust ha scoperto Perché i suoi studenti non ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 settembre 2022) Drew Gilpin Faust, storica statunitense, insegnante ed ex presidente dell’Università di Harvard, ha pubblicato sul The Atlantic un articolo dal titolo La Generazione Z non ha mai imparato ail. Faust racconta di aver scoperto tenendo un corso universitario che gli appartenenti alla Generazione Z non hanno mai imparato ané aine di essere rimasta stupita da questa scoperta. LEGGI ANCHE >Che senso ha invitare la “prof di” in radio per schernirla?la Gen Z non conosce il? Gli studenti hanno condiviso quindi la propria esperienza riguardo all’approccio con ilcon la loro insegnante. È così che Faust ha scopertoi suoi studenti non ...

antonio19523 : @linda_mancino ma cerca di bere di meno ti ricordi banchi a rotelle le primule se non sbaglio e stavamo al palo se… - Damianodanny1 : CONTROFFENSIVA UCRAINA PREPARATA A LUNGO PENSARE RUSSI NON SIANO RIUSCITI A PREVEDERLA GEN BERTOLINI SAREBBE MO… - vgalss : @_elvio_ @matteosalvinimi Premesso che qualche scarti radioattivo lo crea anche la fusione tipo il trizio che tanto… - TarTassato : @RussoTosca @szampa56 @repubblica O mio dio... Quello che ha mandato in fumo #Olivetti rispedendoci nel passato, i… - egorifera : Il modo in cui Jyp sta sprecando uno dei gruppi di quarta gen con più potenziale in assoluto mi fa ribollire il san… -