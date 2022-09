Introdotta la categoria non binary alle maratone di Londra e Boston: “Più visibilità e rispetto” (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche la maratona diventa più inclusiva. L’annuncio arriva dalle organizzazioni delle principali competizioni podistiche mondiali: dopo New York anche quelle di Berlino, Boston, Chicago e Londra introdurranno la categoria “non binary“ per i partecipanti, accanto a quelle maschile e femminile, dalle edizioni 2023. Le persone che non si identificano in un genere stabilito e rifiutano il binarismo convenzionale potranno quindi avere l’occasione di partecipare a queste importanti maratone senza doversi per forza iscrivere in una delle due divisioni consuete, come hanno confermato gli organizzatori. Nelle maratone di Boston, Londra, Berlino e Chicago sarà Introdotta la categoria non binaria ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche la maratona diventa più inclusiva. L’annuncio arriva dorganizzazioni delle principali competizioni podistiche mondiali: dopo New York anche quelle di Berlino,, Chicago eintrodurranno la“non“ per i partecipanti, accanto a quelle maschile e femminile, dedizioni 2023. Le persone che non si identificano in un genere stabilito e rifiutano il binarismo convenzionale potranno quindi avere l’occasione di partecipare a queste importantisenza doversi per forza iscrivere in una delle due divisioni consuete, come hanno confermato gli organizzatori. Nelledi, Berlino e Chicago saràlanon binaria ...

