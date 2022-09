Il Reddito di cittadinanza favorisce la natalità: lo studio dell’Inps (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Reddito di cittadinanza favorisce la natalità: lo dice l’Inps, secondo cui le donne che beneficiano del sussidio hanno una probabilità più alta dell’1,1% di fare un figlio rispetto a quelle a cui l’assegno è stato rifiutato. Realizzato da Giuseppe Dachille e Maria De Paola e inserito nel Rapporto annuale dell’Inps, lo studio evidenzia un minore stato di incertezza da parte di coloro che percepiscono il Reddito, non tanto per la cifra incassata quanto “dalla presenza di un sostegno di ultima istanza da parte dello Stato, rivolto a fasce di popolazione plausibilmente a rischio di marginalità ed esclusione sociale”. Secondo gli studiosi, infatti, vi è “un accresciuto senso di fiducia nel futuro”, in particolar modo nelle famiglie giovani, tra coloro ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildila: lo dice l’Inps, secondo cui le donne che beneficiano del sussidio hanno una probabilità più alta dell’1,1% di fare un figlio rispetto a quelle a cui l’assegno è stato rifiutato. Realizzato da Giuseppe Dachille e Maria De Paola e inserito nel Rapporto annuale, loevidenzia un minore stato di incertezza da parte di coloro che percepiscono il, non tanto per la cifra incassata quanto “dalla presenza di un sostegno di ultima istanza da parte dello Stato, rivolto a fasce di popolazione plausibilmente a rischio di marginalità ed esclusione sociale”. Secondo glisi, infatti, vi è “un accresciuto senso di fiducia nel futuro”, in particolar modo nelle famiglie giovani, tra coloro ...

