I momenti più significativi dei funerali di Elisabetta II (Di lunedì 19 settembre 2022) I momenti più toccanti dei funerali solenni della regina Elisabetta II in una Londra blindata. Dal primo corteo funebre con la bara in processione da Westminster Hall verso Westminster Abbey, scortata ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Ipiù toccanti deisolenni della reginaII in una Londra blindata. Dal primo corteo funebre con la bara in processione da Westminster Hall verso Westminster Abbey, scortata ...

fanpage : #QueenElizabethII La piccola Charlotte, figlia di William e Kate, scoppia in lacrime segnando uno dei momenti più… - fanpage : #QueenElizabethII Dopo ore di grande compostezza non è riuscita a trattenere le lacrime durante i funerali della b… - ItalianNavy : Un anno di comunicazione! Rivivi con noi i momenti più belli ?? - robertopontillo : RT @fanpage: #QueenElizabethII La piccola Charlotte, figlia di William e Kate, scoppia in lacrime segnando uno dei momenti più commoventi… - matteodefalco6 : RT @DiMarzio1974: 0 rispetto per i tifosi, trattati come clienti. Ore di viaggi e sacrifici per la passione che state uccidendo, ripagati c… -