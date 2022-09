Giorgia Meloni | «Io pronta a governare ma le femministe di casa nostra non lo tollerano»

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il centrodestra è atlantista. E non c’è un pregiudizio degli Stati Uniti nei confronti della sua coalizione. La leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, ribadisce che «il collocamento occidentale e il rispetto degli impegni assunti in sede di Alleanza Atlantica sono scritti chiaramente nel programma comune del centrodestra». Gli anti-europeisti, afferma, sono quelli che vogliono un’Europa di «serie A e una di serie B» ed è un errore spingere Orbán verso Putin. Si dicee chiude a un nuovo governo di larghe intese: «Sarebbe esiziale per la Nazione». E ancora: «In questa campagna elettorale la disinformazione della sinistra ha raggiunto livelli mai visti – afferma la presidente di Fratelli d’Italia -. I fatti smentiscono sistematicamente le fake news del ...