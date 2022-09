Funerali Regina Elisabetta, le lacrime di Re Carlo III e di Harry (che appare sempre più solo) (Di lunedì 19 settembre 2022) Carlo III non nasconde le lacrime. Non ci riesce e nemmeno Harry che cammina senza divisa (l’avrebbe tanto voluta ma non essendo più un “working royal” non gli è stata concessa un’ulteriore deroga, dopo quella della veglia). Harry, accanto alla moglie Meghan Markle. Harry che con la nonna, la Regina Elisabetta II, aveva un rapporto speciale: riusciva persino a farla ridere in pubblico. E come detto da Andrew Morton, uno dei massimi esperti di Royal Family, a Repubblica, tra Harry e William “appena finiranno le commemorazioni, Meghan e Harry torneranno in California e tutto tornerà più o meno come prima. Tutto dipende da cosa ci sarà nella biografia che Harry si appresta a pubblicare”. Già, il libro atteso e temuto. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022)III non nasconde le. Non ci riesce e nemmenoche cammina senza divisa (l’avrebbe tanto voluta ma non essendo più un “working royal” non gli è stata concessa un’ulteriore deroga, dopo quella della veglia)., accanto alla moglie Meghan Markle.che con la nonna, laII, aveva un rapporto speciale: riusciva persino a farla ridere in pubblico. E come detto da Andrew Morton, uno dei massimi esperti di Royal Family, a Repubblica, trae William “appena finiranno le commemorazioni, Meghan etorneranno in California e tutto tornerà più o meno come prima. Tutto dipende da cosa ci sarà nella biografia chesi appresta a pubblicare”. Già, il libro atteso e temuto. Una ...

