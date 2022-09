Entra in aula e aggredisce la prof che non l'aveva ammessa alla maturità (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Una docente del liceo scientifico "Guarasci" di Soverato è stata aggredita sabato mattina all'interno della stessa scuola. L'aggressione sarebbe avvenuta in un'aula, alla presenza di docenti e studenti, da parte di una giovane di 19 anni. Tutto sarebbe riconducibile al fatto che la ragazza non sarebbe stata ammessa, lo scorso mese di giugno, all'esame di maturità, ritenendo la vittima dell'aggressione responsabile del fatto. Le circostanze dell'aggressione sono, comunque, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno ricevuto una querela da parte della docente aggredita e hanno avviato gli opportuni accertamenti. La violenza sarebbe avvenuta in una classe dove la professoressa stava svolgendo la lezione. La diciannovenne sarebbe Entrata improvvisamente e ... Leggi su agi (Di lunedì 19 settembre 2022) AGI - Una docente del liceo scientifico "Guarasci" di Soverato è stata aggredita sabato mattina all'interno della stessa scuola. L'aggressione sarebbe avvenuta in un'presenza di docenti e studenti, da parte di una giovane di 19 anni. Tutto sarebbe riconducibile al fatto che la ragazza non sarebbe stata, lo scorso mese di giugno, all'esame di, ritenendo la vittima dell'aggressione responsabile del fatto. Le circostanze dell'aggressione sono, comunque, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno ricevuto una querela da parte della docente aggredita e hanno avviato gli opportuni accertamenti. La violenza sarebbe avvenuta in una classe dove laessoressa stava svolgendo la lezione. La diciannovenne sarebbeta improvvisamente e ...

