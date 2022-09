Elisabetta II ultimo atto: la bara della regina calata nel Royal Vault (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Regno Unito si è fermato per i funerali di Elisabetta II. Uno dei più grandi raduni ospitati nel Regno Unito da decenni: circa 2.000 persone, tra teste coronate, leader politici e ospiti illustri. Dai membri delle famiglie reali di tutta Europa all'imperatore giapponese Naruhito, dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la First Lady Jill, alla moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo la lunga processione da Westminster Hall, la bara della regina è stata trasportata nell'Abbazia di Westminster. Re Carlo III e i tre fratelli Anne, Andrew e Edward e i figli William e Harry hanno seguito il carro sul quale era stato issato il feretro.A officiare la cerimonia funebre l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e la prima ministra ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Regno Unito si è fermato per i funerali diII. Uno dei più grandi raduni ospitati nel Regno Unito da decenni: circa 2.000 persone, tra teste coronate, leader politici e ospiti illustri. Dai membri delle famiglie reali di tutta Europa all'imperatore giapponese Naruhito, dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la First Lady Jill, alla moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al presidenteRepubblica Sergio Mattarella. Dopo la lunga processione da Westminster Hall, laè stata trasportata nell'Abbazia di Westminster. Re Carlo III e i tre fratelli Anne, Andrew e Edward e i figli William e Harry hanno seguito il carro sul quale era stato issato il feretro.A officiare la cerimonia funebre l'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e la prima ministra ...

