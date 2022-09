Disperse sulla Maiella, ritrovate e portate in salvo mamma e bimba di 5 anni (Di lunedì 19 settembre 2022) Chieti - Sono state ritrovate sane e salve intorno alle 4.30 la donna di 42 anni di Spoltore (Pescara) e sua figlia di 5 anni Disperse da ieri pomeriggio sulla Maiella, nella valle dell'Orfento, nel territorio di Caramanico Terme (Pescara). A individuarle lungo il sentiero che va verso l'Eremo di San Onofrio è stata da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvata da unità cinofile dell'associazione nazionale dei Carabinieri. Riportate a valle, mamma e figlia sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico Terme. Stanno bene, ma erano infreddolite e spaventate. Hanno partecipato alle operazioni di ricerca, oltre alle squadre del Soccorso Alpino (Cnsas), anche i cinofili dell'associazione Carabinieri, i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) Chieti - Sono statesane e salve intorno alle 4.30 la donna di 42di Spoltore (Pescara) e sua figlia di 5da ieri pomeriggio, nella valle dell'Orfento, nel territorio di Caramanico Terme (Pescara). A individuarle lungo il sentiero che va verso l'Eremo di San Onofrio è stata da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvata da unità cinofile dell'associazione nazionale dei Carabinieri. Ria valle,e figlia sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico Terme. Stanno bene, ma erano infreddolite e spaventate. Hanno partecipato alle operazioni di ricerca, oltre alle squadre del Soccorso Alpino (Cnsas), anche i cinofili dell'associazione Carabinieri, i ...

