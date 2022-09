Conte sempre più a sinistra, canta Bella Ciao e invoca i valori della Resistenza (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Incalzato da un reporter de Le iene, l’ex premier Giuseppe Conte ha cantato Bella Ciao in piazza Palermo a Genova e ha definito la canzone: «Un fondamento della reazione alla dittatura fascista». Conte canta Bella Ciao: « È un fondamento della reazione alla dittatura fascista» Un Giuseppe Conte in versione pasionario che cerca di rubare spazio e voti al Partito Democratico sul loro terreno preferito, quello dell’antifascismo. A causare il siparietto con Le iene sono state le recenti polemiche intorno al “gran rifiuto” di Laura Pausini, la quale durante un programma televisivo spagnolo aveva preferito non cantare Bella Ciao perché ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Incalzato da un reporter de Le iene, l’ex premier Giuseppehatoin piazza Palermo a Genova e ha definito la canzone: «Un fondamentoreazione alla dittatura fascista».: « È un fondamentoreazione alla dittatura fascista» Un Giuseppein versione pasionario che cerca di rubare spazio e voti al Partito Democratico sul loro terreno preferito, quello dell’antifascismo. A causare il siparietto con Le iene sono state le recenti polemiche intorno al “gran rifiuto” di Laura Pausini, la quale durante un programma televisivo spagnolo aveva preferito nonreperché ...

marcodimaio : L’invito in stile mafioso di #Conte a @matteorenzi (‘venga senza scorta a Palermo') denota una visione violenta e g… - Ettore_Rosato : Di #Conte non mi sono mai fidato. È privo di senso dello Stato, mette i suoi interessi sempre davanti. Pronto a dis… - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - Vittoriog82 : RT @MaurizioJj: L’ho sempre difeso, adesso mi sono rotto il cazzo. Rivoglio Conte e gli ultras. - BagnardiViviano : @Lory31511460 Ma fammi capire cosa non ti è chiaro?? Io non ho mai detto nulla contro Conte, l'ho sempre amato dal… -