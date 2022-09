Classifica ATP Race, restano solo 3 posti per le Finals di Torino: rincorsa difficile per Sinner e Berrettini (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la conclusione della prima fase a gironi, oggi, lunedì 19 settembre 2022, è stata rilasciata la Race to Turin aggiornata: Matteo Berrettini è 13° e Jannik Sinner è 14° nella Classifica redatta nel corso dell’anno solare che premia i migliori giocatori ed i campioni eleggibili del Grand Slam con uno degli otto posto alle ATP Finals. Va ricordato che i primi sette giocatori della Race To Turin dopo il Rolex Paris Masters del 7 novembre si qualificheranno per le ATP Finals: nel caso in cui un campione del Grand Slam 2022 fosse posizionato tra l’ottavo ed il 20° posto (come risulterebbe in questo momento Novak Djokovic), questo si qualificherebbe all’ottavo posto. Se non ci fossero campioni del Grand Slam 2022 posizionati tra l’ottavo ed il 20° posto, il giocatore ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la conclusione della prima fase a gironi, oggi, lunedì 19 settembre 2022, è stata rilasciata lato Turin aggiornata: Matteoè 13° e Jannikè 14° nellaredatta nel corso dell’anno solare che premia i migliori giocatori ed i campioni eleggibili del Grand Slam con uno degli otto posto alle ATP. Va ricordato che i primi sette giocatori dellaTo Turin dopo il Rolex Paris Masters del 7 novembre si qualificheranno per le ATP: nel caso in cui un campione del Grand Slam 2022 fosse posizionato tra l’ottavo ed il 20° posto (come risulterebbe in questo momento Novak Djokovic), questo si qualificherebbe all’ottavo posto. Se non ci fossero campioni del Grand Slam 2022 posizionati tra l’ottavo ed il 20° posto, il giocatore ...

OA_Sport : Archiviata la Coppa Davis, riparte la rincorsa alle ATP Finals - livetennisit : Classifica ATP Italiani: Best ranking per Raul Brancaccio e Mattia Bellucci - RaffaeleBiondi1 : @TennisWorldit Classifica ATP primo Alcaraz però perché nessuno dice che è una classifica falsata….. - RaffaeleBiondi1 : @SuperTennisTv Primo in classifica ATP Alcaraz però dite che è una classifica falsata….. - AUTOilmensile : Il numero 5 in classifica del tour ATP ha l'imbarazzo della scelta tra diversi modelli Mercedes, ma c'è un'eccezion… -