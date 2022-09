Caserta. “Hai una sigaretta?”: poi pestano a sangue un ragazzino in strada (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la scusa di una sigaretta lo hanno pestato a sangue. In quattro lo hanno bloccato, e senza alcuna ragione, gliele hanno date di santa ragione. Un episodio di una violenza feroce quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica in corso Trieste, a Caserta. Caserta. “Hai una sigaretta?”: poi pestano a sangue un ragazzino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Con la scusa di unalo hanno pestato a. In quattro lo hanno bloccato, e senza alcuna ragione, gliele hanno date di santa ragione. Un episodio di una violenza feroce quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica in corso Trieste, a. “Hai una?”: poiunL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VikSom71 : @antopirolo @Riccard17451084 E quindi parla di Salerno. Sposato con una casertana. Quanto tempo hai vissuto a Caser… - RaffaeleSarrac5 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Spero che a Caserta hai preso tanta merda. - LeonardoMontef6 : @quotidianoweb In regione Basilicata non c’è spazio per professionisti legali e non . Infatti c’è bisogno di un DG… - RaffaeleSarrac5 : @DSantanche @GiorgiaMeloni Ma quali BR. Hai il cervello di una gallina. Devi vedere domenica a Caserta quanti ne prende di insulti. - FViolst : @Fortunablu17 @JediPerLItalia Hai mai visto scie kimike su Caserta? Ci sarà una ragione, no? Perché non ne parla il telegiornale? -