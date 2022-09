Anna Tatangelo | “Il tumore è una malattia terribile non cambia niente essere ricchi o poveri” La drammatica confessione della cantante

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 19 settembre 2022) IlGigi d’Alessio e la ex compagnahanno condiviso un grandissimo dolore che li ha devastati. Gigi D’Alessio è uno degli artisti più amati dal pubblico. Ilpartenopeo non è famoso solo per le sue canzone, ma anche per le numerose partecipazioni a programmi televisivi. Gigi, difatti, sembraun vero e proprio show man oltre che un musicista. Anche la sua vita privata desta molto scalpore, dato che ha avuto diverse compagne. Tra i suoi grandi amori c’è anchedi successo conosciuta circa vent’anni fa. Proprio per la giovane collega, D’Alessio pose fine al suo matrimonio con la prima moglie. Tuttavia la loro relazione non è durata per sempre, nonostante sembravano legati da un ...